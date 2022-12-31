У Києві кількість поранених в результаті ворожої атаки зросла до 11 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Києві 11 осіб госпіталізовано з пораненнями отриманими в результаті ворожого ракетного обстрілу, повідомляє УНН з посиланням на мера Віталія Кличка.
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«На цю годину до медзакладів столиці госпіталізували вже 11 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ», - написав мер у своєму Телеграм-каналі.
Раніше повідомлялося про 8 постраждалих, серед яких журналіст з Японії. Загинув літній чоловік.