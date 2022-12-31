У Києві кількість поранених в результаті ворожої атаки зросла до 11 осіб

Цитата

«На цю годину до медзакладів столиці госпіталізували вже 11 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ», - написав мер у своєму Телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося про 8 постраждалих, серед яких журналіст з Японії. Загинув літній чоловік.