В Киеве количество раненых в результате вражеской атаки выросло до 11 человек

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«На этот час в медучреждения столицы госпитализировали уже 11 пострадавших в результате российской атаки на Киев», - написал мэр в своем Телеграмм-канале.

Ранее сообщалось о 8 пострадавших, среди которых журналист из Японии. Погиб пожилой мужчина.