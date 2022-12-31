В Киеве количество раненых в результате вражеской атаки выросло до 11 человек

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Киеве 11 человек госпитализированы с ранениями полученными в результате вражеского ракетного обстрела, сообщает УНН со ссылкой на мэра Виталия Кличко.

Цитата 

«На этот час в медучреждения столицы госпитализировали уже 11 пострадавших в результате российской атаки на Киев», - написал мэр в своем Телеграмм-канале.

Ранее сообщалось о 8 пострадавших, среди которых журналист из Японии. Погиб пожилой мужчина.

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