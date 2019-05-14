У Києві горіла багатоповерхівка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Сьогодні, 14 травня, о 00:37 до пожежників надійшло повідомлення, що горить 25-поверхова житлова будівля в Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у м. Києві.
Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що пожежа виникла на 18-му поверсі в одній із квартир. У ході розвідки вогнеборці врятували мешканця квартири та передали його працівникам швидкої медичної допомоги.
О 01:06 пожежа на площі 2 кв. м була ліквідована.
Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку, закопчено стіни та стелю квартири.
На місце пожежі виїжджало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу Київського гарнізону.
Наразі причина виникнення пожежі з’ясовуються.
Як повідомляв УНН, у Києві горів університет.