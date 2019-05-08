У Києві горів університет

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Сьогодні рятувальники ліквідували пожежу, що сталась у Київському національний університет культури і мистецтв. Про це повідомляє прес-служба ДСНС столиці, передає УНН.

"8 травня о 13:26 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в одному із столичних університетів на вул. Коновальця, що у Печерському районі", - йдеться у повідомленні.

На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла в офісному приміщенні на 2-му поверсі 4-поверхової будівлі. У ході розвідки на свіже повітря було виведено близько 150 осіб. Вже о 13:52 пожежу було локалізовано, а о 13:54 – ліквідовано. В результаті загоряння пошкоджено 1 кв. м офісних речей.

Внаслідок НС ніхто не постраждав, наразі обставини виникнення пожежі з’ясовуються.

Нагадаємо, у ДСНС назвали основні причини пожеж у столиці.

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