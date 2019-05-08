В Киеве горел университет
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Сегодня спасатели ликвидировали пожар, который произошел в Киевском национальном университете культуры и искусств. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС столицы, передает УНН.
"8 мая в 13:26 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в одном из столичных университетов на ул. Коновальца, что в Печерском районе", - говорится в сообщении.
На месте спасатели установили, что пожар возник в офисном помещении на 2-м этаже 4-этажного здания. В ходе разведки на свежий воздух были выведены около 150 человек. Уже в 13:52 пожар был локализован, а в 13:54 - ликвидирован. В результате возгорания повреждено 1 кв. м офисных вещей.
Вследствие ЧП никто не пострадал, пока обстоятельства возникновения пожара выясняются.
Напомним, в ГСЧС назвали основные причины пожаров в столице.