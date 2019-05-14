В Киеве горела многоэтажка

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 53439 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 80523 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 96668 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101501 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124955 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112155 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138147 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144711 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130174 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130222 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Киеве горела многоэтажка

В Киеве горела многоэтажка

Киев  •  УНН

 • 12020 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Сегодня, 14 мая, в 00:37 к пожарным поступило сообщение, что горит 25-этажное жилое здание в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

Прибыв на место вызова, пожарные установили, что пожар возник на 18-м этаже в одной из квартир. В ходе разведки огнеборцы спасли жителя квартиры и передали его работникам скорой медицинской помощи.

В 1:06 пожар на площади 2 кв. м была ликвидирована.

В результате пожара огнем повреждены вещи домашнего обихода, закопчены стены и потолок квартиры.

На место пожара выезжали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава Киевского гарнизона.

Сейчас причина возникновения пожара выясняются.

Как сообщал УНН, в Киеве горел университет.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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