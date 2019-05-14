В Киеве горела многоэтажка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Сегодня, 14 мая, в 00:37 к пожарным поступило сообщение, что горит 25-этажное жилое здание в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.
Прибыв на место вызова, пожарные установили, что пожар возник на 18-м этаже в одной из квартир. В ходе разведки огнеборцы спасли жителя квартиры и передали его работникам скорой медицинской помощи.
В 1:06 пожар на площади 2 кв. м была ликвидирована.
В результате пожара огнем повреждены вещи домашнего обихода, закопчены стены и потолок квартиры.
На место пожара выезжали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава Киевского гарнизона.
Сейчас причина возникновения пожара выясняются.
Как сообщал УНН, в Киеве горел университет.