У Києві чоловік підпалив магазин, а потім стрибнув з багатоповерхівки

“Попередньо — після конфлікту з дружиною, яка працює продавцем, відвідувач підпалив у торговому приміщенні кілька пляшок з легкозаймистою речовиною, а потім піднявся на дах багатоповерхівки та вистрибнув. Від отриманих травм чоловік помер на місці”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежа сталась в магазині на проспекті Маяковського, а через кілька хвилин в поліцію повідомили про те, що з даху багатоповерхівки за цією адресою впав чоловік.

“По прибуттю рятувальники загасили вогонь, а лікарі надали першочергову допомогу двом співробітницям магазину. Вони самотужки вибралися з палаючого приміщення та покликали по допомогу. Наразі їх життю та здоров’ю нічого не загрожує. Правоохоронці опитали жінок та дізнались, що під час робочого дня до магазину завітав чоловік однієї з них. Між подружжям виник конфлікт через ревнощі, у результаті чого відвідувач підпалив кілька пляшок з невідомою речовиною, які приніс із собою, після чого втік”, — повідомили в поліції.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік працівниці забіг до сусіднього під’їзду, піднявся на останній поверх й вистрибнув з даху. Від отриманих травм киянин 1985 року народження помер на місці. Додається, що чоловік у цьому році притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

Події зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Деснянського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень.

Як повідомляв УНН, у столиці чоловік без маски за відмову в обслуговуванні погрожував підірвати магазин.