У Києві чоловік підпалив магазин, а потім стрибнув з багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. На столичній Троєщині чоловік підпалив магазин, де працює його дружина, а потім покінчив життя самогубством. Про це повідомляє прессслужба поліції Києва, передає УНН.
“Попередньо — після конфлікту з дружиною, яка працює продавцем, відвідувач підпалив у торговому приміщенні кілька пляшок з легкозаймистою речовиною, а потім піднявся на дах багатоповерхівки та вистрибнув. Від отриманих травм чоловік помер на місці”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пожежа сталась в магазині на проспекті Маяковського, а через кілька хвилин в поліцію повідомили про те, що з даху багатоповерхівки за цією адресою впав чоловік.
“По прибуттю рятувальники загасили вогонь, а лікарі надали першочергову допомогу двом співробітницям магазину. Вони самотужки вибралися з палаючого приміщення та покликали по допомогу. Наразі їх життю та здоров’ю нічого не загрожує. Правоохоронці опитали жінок та дізнались, що під час робочого дня до магазину завітав чоловік однієї з них. Між подружжям виник конфлікт через ревнощі, у результаті чого відвідувач підпалив кілька пляшок з невідомою речовиною, які приніс із собою, після чого втік”, — повідомили в поліції.
Правоохоронці з’ясували, що чоловік працівниці забіг до сусіднього під’їзду, піднявся на останній поверх й вистрибнув з даху. Від отриманих травм киянин 1985 року народження помер на місці. Додається, що чоловік у цьому році притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.
Події зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Деснянського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень.
Як повідомляв УНН, у столиці чоловік без маски за відмову в обслуговуванні погрожував підірвати магазин.