У Києві чоловік без маски за відмову в обслуговуванні погрожував підірвати магазин

“До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у супермаркеті на вулиці Чорнобильській невідомий влаштував конфлікт із охороною та погрожує пакетом, в якому нібито знаходиться вибухівка”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що по прибуттю правоохоронці виявили чоловіка напідпитку та пакет із одягом.

“Попередньо встановлено, що він зайшов до магазину без маски, а відтак йому було відмовлено в обслуговуванні. На це чоловік став конфліктувати з охороною та погрожувати нібито вибухівкою у пакеті. Для встановлення анкетних даних правопорушника доставили до Святошинського управління поліції. Він — мешканець Київської області, 1966 року народження. За появу у громадських місцях у п’яному вигляді на чоловіка складено протокол за ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення”, — повідомили в поліції.

Як повідомляв УНН, у столиці п’яний чоловік з пакетом погрожував охоронцям магазину.