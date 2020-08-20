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У столиці п'яний чоловік з пакетом погрожував охоронцям магазину: на нього склали протокол

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Святошинському районі столиці нетверезий чоловік погрожував охоронцям одного з магазинів, зброї чи небезпечних предметів при ньому не знайшли, загрози наразі немає. Про це УНН повідомили в пресслужбі ГУНП Києва.

“Ніякої загрози немає. Був інцидент — п’яний чоловік намагався зайти в магазин, виникла конфліктна ситуація з охороною. Він (чоловік — ред.) погрожував, на місце був викликаний патруль, поліцейські складають адмінматеріал, він буде направлений до суду”, — повідомили в поліції.

Зі слів співрозмовника УНН, чоловік не був затриманий правоохоронцями.

Зазначимо, раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що у Києві на вулиці Чорнобильській в супермаркеті “Велмарт” невідомий з підозрілим чорним пакетом погрожував вибухом.

Як повідомляв УНН, на початку серпня у Києві повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту громадянину Узбекистану, який погрожував вибухом у столичному бізнес-центрі.

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