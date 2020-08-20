В столице пьяный мужчина с пакетом угрожал охранникам магазина: на него составили протокол
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Святошинском районе столицы нетрезвый мужчина угрожал охранникам одного из магазинов, оружия или опасных предметов при нем не нашли, угрозы нет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП Киева.
"Никакой угрозы нет. Был инцидент - пьяный мужчина пытался зайти в магазин, возникла конфликтная ситуация с охраной. Он (мужчина - ред.) угрожал, на место был вызван патруль, полицейские составляют админматериал, он будет направлен в суд", - сообщили в полиции.
По словам собеседника УНН, мужчина не был задержан правоохранителями.
Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Киеве на улице Чернобыльской в супермаркете "Велмарт" неизвестный с подозрительным черным пакетом угрожал взрывом.
Как сообщал УНН, в начале августа в Киеве сообщили о подозрении в совершении террористического акта гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в столичном бизнес-центре.