В Киеве мужчина без маски за отказ в обслуживании угрожал взорвать магазин
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В столице мужчину, который находился в нетрезвом состоянии и угрожал взорвать магазин, доставили в Святошинское управление полиции. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
“В столичную полицию поступило сообщение о том, что в супермаркете на улице Чернобыльской неизвестный устроил конфликт с охраной и угрожал пакетом, в котором якобы находится взрывчатка”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что по прибытию правоохранители обнаружили подвыпившего мужчину и пакет с одеждой.
“Предварительно установлено, что он зашел в магазин без маски, а поэтому ему было отказано в обслуживании. На это мужчина стал конфликтовать с охраной и угрожать якобы взрывчаткой в пакете. Для установления личных данных правонарушителя доставили в Святошинское управление полиции. Он — житель Киевской области 1966 года рождения. За появление в общественных местах в пьяном виде на мужчину составлен протокол по ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях”, — сообщили в полиции.
Как сообщал УНН, в столице пьяный мужчина с пакетом угрожал охранникам магазина.