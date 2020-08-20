В Киеве мужчина поджег магазин, а потом прыгнул с многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. На столичной Троещине мужчина поджег магазин, где работает его жена, а затем покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
“Предварительно — после конфликта с женой, которая работает продавцом, посетитель поджег в торговом помещении несколько бутылок с легковоспламеняющимся веществом, а затем поднялся на крышу многоэтажки и спрыгнул. От полученных травм мужчина скончался на месте”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар произошел в магазине на проспекте Маяковского, а через несколько минут в полицию сообщили о том, что с крыши многоэтажки по этому адресу упал человек.
“По прибытию спасатели потушили огонь, а врачи оказали первую помощь двум сотрудницам магазина. Они самостоятельно выбрались из горящего помещения и позвали на помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Правоохранители опросили женщин и узнали, что во время рабочего дня в магазин пришел муж одной из них. Между супругами возник конфликт из-за ревности, в результате чего посетитель поджег несколько бутылок с неизвестным веществом, которые принес с собой, после чего скрылся”, — сообщили в полиции.
Правоохранители выяснили, что мужчина работницы забежал в соседний подъезд, поднялся на последний этаж и выпрыгнул с крыши. От полученных травм киевлянин 1985 года рождения скончался на месте. Добавляется, что мужчина в этом году привлекался к административной ответственности за домашнее насилие.
События зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовных производств.
Как сообщал УНН, в столице мужчина без маски за отказ в обслуживании угрожал взорвать магазин.