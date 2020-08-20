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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85312 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102305 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127314 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107676 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127728 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101345 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102150 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104064 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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В Киеве мужчина поджег магазин, а потом прыгнул с многоэтажки

В Киеве мужчина поджег магазин, а потом прыгнул с многоэтажки

Киев  •  УНН

 • 32920 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. На столичной Троещине мужчина поджег магазин, где работает его жена, а затем покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.

“Предварительно — после конфликта с женой, которая работает продавцом, посетитель поджег в торговом помещении несколько бутылок с легковоспламеняющимся веществом, а затем поднялся на крышу многоэтажки и спрыгнул. От полученных травм мужчина скончался на месте”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар произошел в магазине на проспекте Маяковского, а через несколько минут в полицию сообщили о том, что с крыши многоэтажки по этому адресу упал человек.

“По прибытию спасатели потушили огонь, а врачи оказали первую помощь двум сотрудницам магазина. Они самостоятельно выбрались из горящего помещения и позвали на помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Правоохранители опросили женщин и узнали, что во время рабочего дня в магазин пришел муж одной из них. Между супругами возник конфликт из-за ревности, в результате чего посетитель поджег несколько бутылок с неизвестным веществом, которые принес с собой, после чего скрылся”, — сообщили в полиции.

Правоохранители выяснили, что мужчина работницы забежал в соседний подъезд, поднялся на последний этаж и выпрыгнул с крыши. От полученных травм киевлянин 1985 года рождения скончался на месте. Добавляется, что мужчина в этом году привлекался к административной ответственности за домашнее насилие.

События зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовных производств.

Как сообщал УНН, в столице мужчина без маски за отказ в обслуживании угрожал взорвать магазин.

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