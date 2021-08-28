У Києві чоловік кидався у поліцію камінням після падіння з 8-го поверху
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Києві чоловік випав з вікна восьмого поверху, вижив, та незважаючи на травми кидався камінням у патрульних та медиків, передає УНН.
Деталі
Подія сталася на столичних Осокорках. Попередньо чоловік під дією наркотиків вирішив вистрибнути з вікна на восьмому поверсі, але приземлився на дах ресторану, завдяки чому залишився живим. Ба більше, попри отримані травми він був доволі енергійний і кидав камінням у патрульних та медиків, що намагались надати йому допомогу.
Чоловіка все ж доставили до лікарні. За словами мешканців будинку компанія відпочивала у гостях і постраждалим є один з друзів господаря будинку.
Деталі інциденту з'ясовує слідство.
Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.
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