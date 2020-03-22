У Києві через карантин утворилася черга до церкви на недільну службу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Зранку неділі, 22 березня, до УПЦ на вул. Драгоманова у Києві утворилася черга на недільну службу, передає кореспондент УНН.
Так, на недільну службу до УПЦ на вул. Драгоманова прийшло кілька десятків людей. Проте, через карантинні заходи, у зв’язку з епідемією коронавірусу, люди заходять до церкви по черзі та тримають дистанцію. Відтак, на вулиці утворилася черга з тих, хто хоче потрапити на недільну службу.
Додамо, що до церкви дорослі також привели і дітей.
Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій заборонив церквам проводити служби і обряди до кінця березня через пандемію коронавірусу.