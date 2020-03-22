В Киеве из-за карантина образовалась очередь в церковь на воскресную службу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Утром воскресенья, 22 марта, в УПЦ на ул. Драгоманова в Киеве образовалась очередь на воскресную службу, передает корреспондент УНН.
Так, на воскресную службу в УПЦ на ул. Драгоманова пришло несколько десятков человек. Однако, через карантинные мероприятия, в связи с эпидемией коронавируса, люди заходят в церковь по очереди и держат дистанцию. Следовательно, на улице образовалась очередь из тех, кто хочет попасть на воскресную службу.
Добавим, что в церковь взрослые также привели и детей.
Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей запретил церквам проводить службы и обряды до конца марта из-за пандемии коронавируса.