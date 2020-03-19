Варфоломій заборонив церквам проводити служби і обряди через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Вселенський патріарх Варфоломій заборонив церквам проводити служби і обряди до кінця березня через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
“Сьогодні ми заявляємо про свою церковну резолюцію та мандат на припинення до кінця березня всіх богослужінь, подій та обрядів, за винятком приватних молитов у церквах, які залишаться відкритими”, — йдеться в заяві Вселенського патріарха Варфоломія.
Також зазначається, що це рішення переглянуть відповідно до темпів розвитку пандемії.
“Також у церкві закликали всіх людей обмежити свої подорожі та залишатися у своїх будинках для власної безпеки та захисту інших людей. Водночас монастирі продовжуватимуть регулярно проводити релігійні служби для чернечих спільнот. Утім, стороннім паломникам та відвідувачам заборонено їх відвідувати”, — вказано у повідомленні.
Нагадаємо, УПЦ МП опублікувала рішення свого синоду щодо ситуації з COVID-19.