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Варфоломей запретил церквам проводить службы и обряды из-за коронавируса

Варфоломей запретил церквам проводить службы и обряды из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 19087 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Вселенский патриарх Варфоломей запретил церквам проводить службы и обряды до конца марта из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

“Сегодня мы заявляем о своей церковной резолюции и мандате на прекращение до конца марта всех богослужений, событий и обрядов, за исключением частных молитв в церквях, которые останутся открытыми”, — говорится в заявлении Вселенского патриарха Варфоломея.

Также отмечается, что это решение пересмотрят в соответствии с темпами развития пандемии.

“Также в церкви призвали всех людей ограничить свои путешествия и оставаться в своих домах для собственной безопасности и защиты других людей. В то же время монастыре продолжать регулярно проводить религиозные службы для монашеских общин. Впрочем, посторонним паломникам и посетителям запрещено их посещать”, — указано в сообщении.

Напомним, УПЦ МП опубликовала решение своего синода о ситуации с COVID-19.

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