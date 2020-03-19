Варфоломей запретил церквам проводить службы и обряды из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Вселенский патриарх Варфоломей запретил церквам проводить службы и обряды до конца марта из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
“Сегодня мы заявляем о своей церковной резолюции и мандате на прекращение до конца марта всех богослужений, событий и обрядов, за исключением частных молитв в церквях, которые останутся открытыми”, — говорится в заявлении Вселенского патриарха Варфоломея.
Также отмечается, что это решение пересмотрят в соответствии с темпами развития пандемии.
“Также в церкви призвали всех людей ограничить свои путешествия и оставаться в своих домах для собственной безопасности и защиты других людей. В то же время монастыре продолжать регулярно проводить религиозные службы для монашеских общин. Впрочем, посторонним паломникам и посетителям запрещено их посещать”, — указано в сообщении.
Напомним, УПЦ МП опубликовала решение своего синода о ситуации с COVID-19.