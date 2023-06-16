У КМДА готують документи, щоб "будинок Грушевського" на Володимирській отримав статус пам'ятки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Департамент охорони культурної спадщини КМДА готує документи, щоб взяти на облік будинок на Володимирській 21/20, де за легендою Михайло Грушевський проголосив незалежність України, присвоївши йому статус памʼятки архітектури. Про це повідомив у Telegram мер Віталій Кличко на сті резонансу через можливу забудову на місці історичного обʼєкта, пише УНН.
Деталі
За словами Кличка, КМДА ще в 2005 році подала облікову документацію до міністерства культури для занесення цього будинку в Державний реєстр нерухомих памʼяток. Проте Міністерство своїм наказом від визнало будинок таким, що не підлягає занесенню в реєстр .
"За інформацією фахівців Музею Історії міста Києва, в наявних історичних джерелах немає доказів виступу Михайла Грушевського на балконі саме цього будинку. Будинок разом зі збереженими спорудами Софіївської площі складає цілісний ансамбль цього історичного місця, де була проголошена незалежність України.
Тому фахівці Департаменту охорони культурної спадщини, аби зберегти будинок, опрацьовують матеріали щоб взяти на облік цей обʼєкт, присвоївши статус памʼятки архітектури. А науковці продовжують працювати в архівах", - написав Кличко у Telegram.
Зараз будівельної техніки на цьому обʼєкті не виявили, роботи там не ведуться.
Доповнення
Напередодні в соцмережах почали з'являтися повідомлення, що на місці будинку хочуть збудувати 10-поверхівку.
Будинок було зведено за проєктом архітектора Сопоцинського. Зараз будівля в аварійному стані і не експлуатується. У 2017 будинок обнесли парканом і встановили будівельні риштування, також зʼявився проєкт будівництва на його місці 10-поверхового бізнес-центру. У лютому 2018 в будівлі була пожежа.