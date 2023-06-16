В КГГА готовят документы, чтобы "дом Грушевского" на Владимирской получил статус памятки

Детали

По словам Кличко, КГГА еще в 2005 году подала учетную документацию в министерство культуры для занесения этого дома в Государственный реестр недвижимых памятников. Однако Министерство своим приказом от признало дом не подлежащим занесению в реестр.

"По информации специалистов Музея Истории города Киева, в имеющихся исторических источниках нет доказательств выступления Михаила Грушевского на балконе именно этого дома. Дом вместе с сохранившимися сооружениями Софиевской площади составляет целостный ансамбль этого исторического места, где была провозглашена независимость Украины.

Поэтому специалисты Департамента охраны культурного наследия, чтобы сохранить дом, прорабатывают материалы чтобы взять на учет этот объект, присвоив статус памятника архитектуры. А ученые продолжают работать в архивах", - написал Кличко в Telegram.

Сейчас строительной техники на этом объекте не обнаружили, работы там не ведутся.

Дополнение

Накануне в соцсетях начали появляться сообщения, что на месте дома хотят построить 10-этажку.

Дом был построен по проекту архитектора Сопоцинского. Сейчас здание в аварийном состоянии и не эксплуатируется. В 2017 дом обнесли забором и установили строительные леса, также появился проект строительства на его месте 10-этажного бизнес-центра. В феврале 2018 в здании был пожар.