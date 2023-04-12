У Китаї зафіксовано першу у світі смерть людини від пташиного грипу H3N8
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Китаї жінка стала першою людиною, яка померла від пташиного грипу H3N8. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
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«Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що жінка в Китаї стала першою людиною, яка померла від пташиного грипу, що рідко зустрічається у людей. Штам не поширюється між людьми», - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними ВООЗ, 56-річна жінка з провінції Гуандун на півдні Китаю стала третьою відомою людиною, інфікованою пташиним грипом підтипу H3N8.
Зазначається, що хоча H3N8 рідко зустрічається у людей, він часто зустрічається у птахів, але практично не спричиняє ознак захворювання. Ним також заражаються інші ссавці.
У ВООЗ заявили, що зразки, взяті на ринку продуктів харчування, який відвідала жінка до того, як захворіла, дали позитивний результат грипу A(H3), припускаючи, що це могло бути джерелом інфекції.
«З огляду на наявну інформацію, схоже, що цей вірус не має здатності легко передаватися від людини до людини, і тому ризик її поширення серед людей на національному, регіональному та міжнародному рівнях вважається низьким», — йдеться у повідомленні.
Інших випадків серед близьких контактів інфікованої жінки виявлено не було.
"Всі випадки були зареєстровані в Китаї, причому перші два випадки були зареєстровані минулого року", - наголошується в повідомленні.
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