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В Китае зафиксирована первая в мире смерть человека от птичьего гриппа H3N8

В Китае зафиксирована первая в мире смерть человека от птичьего гриппа H3N8

Киев • УНН

 • 1139043 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Китае женщина стала первым человеком, который умер от птичьего гриппа H3N8. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Цитата

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что женщина в Китае стала первым человеком, который умер от птичьего гриппа, редко встречающегося у людей. Штамм не распространяется между людьми», - говорится в сообщении.

Детали

По данным ВОЗ, 56-летняя женщина из провинции Гуандун на юге Китая стала третьим известным человеком, инфицированным птичьим гриппом подтипа H3N8.

Отмечается, что хотя H3N8 редко встречается у людей, он часто встречается у птиц, но практически не вызывает признаков заболевания. Им также заражаются другие млекопитающие.

В ВОЗ заявили, что образцы, взятые на рынке продуктов питания, который посетила женщина до того, как заболела, дали положительный результат гриппа A(H3), предполагая, что это могло быть источником инфекции.

«Учитывая имеющуюся информацию, похоже, что этот вирус не имеет способности легко передаваться от человека к человеку, и поэтому риск его распространения среди людей на национальном, региональном и международном уровнях считается низким», — говорится в сообщении.

Других случаев среди близких контактов инфицированной женщины выявлено не было.

"Все случаи были зарегистрированы в Китае, причем первые два случая были зарегистрированы в прошлом году", - отмечается в сообщении.

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