У Китаї влаштували грандіозне шоу дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Мешканці міста на півдні Китаю на честь Нового року за Східним календарем традиційно влаштували фестиваль ліхтарів на сучасний лад. Так, в середу у нічне небо було запущено 300 підсвічених безпілотників, передає УНН з посиланням на CGTN.
Захід було організовано в місті Гуанчжоу, провінції Гуандун, як частину нової світової новорічної квіткової виставки-ярмарку під назвою “Коли Гуанчжоу зустрічає Париж”.
Після того, як безпілотники пролетіли навколо знаменитої Телевежі Гуанчжоу, за тисячі кілометрів, Ейфелева вежа в Парижі також провела світлове шоу, присвячене святкуванню китайського Нового року. Ді-джеї разом з музикантами з Китаю та Франції також представили музичне шоу у Гранд Палаці в Парижі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шоу-виставка роботів відкрилася у Києві
Телевежа засяяла ще до початку Фестивалю весни у понеділок, у приголомшливому світловому шоу було залучено більше 700 світильників та 30 лазерних ламп, воно супроводжувалось народною музикою.
Крім сяючої на фоні горизонту міста Телевежі Гуанчжоу, відомої серед китайських веб-користувачів як “струнка талія”, у світловому шоу були задіяні міська площа, висотні будівлі і мости вздовж річки Чжуцзян, що додавало святкової атмосфери.