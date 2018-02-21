В Китае устроили грандиозное шоу дронов

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63003 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 77038 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 79765 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107331 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100377 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104548 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111527 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117082 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122790 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134307 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
В Китае устроили грандиозное шоу дронов

В Китае устроили грандиозное шоу дронов

Киев  •  УНН

 • 18640 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Жители города на юге Китая в честь Нового года по Восточному календарю традиционно устроили фестиваль фонарей на современный лад. Так, в среду в ночное небо было запущено 300 подсвеченных беспилотников, передает УНН со ссылкой на CGTN.

Мероприятие было организовано в городе Гуанчжоу, провинции Гуандун, как часть новой мировой новогодней цветочной выставки-ярмарки под названием "Когда Гуанчжоу встречает Париж".

После того, как беспилотники пролетели вокруг знаменитой Телебашни Гуанчжоу, за тысячи километров, Эйфелева башня в Париже также провела световое шоу, посвященное празднованию китайского Нового года. Ди-джеи вместе с музыкантами из Китая и Франции также представили музыкальное шоу в Гранд Дворце в Париже.

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Телебашня засияла еще до начала Фестиваля весны в понедельник. К потрясающему световому шоу было привлечено более 700 светильников и 30 лазерных ламп, оно сопровождалось народной музыкой.

Кроме сияющей на фоне горизонта города Телебашни Гуанчжоу, известной среди китайских веб-пользователей как "стройная талия", в световом шоу были задействованы городская площадь, высотные здания и мосты вдоль реки Чжуцзян, что придавало праздничную атмосферу.

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