Мероприятие было организовано в городе Гуанчжоу, провинции Гуандун, как часть новой мировой новогодней цветочной выставки-ярмарки под названием "Когда Гуанчжоу встречает Париж".

После того, как беспилотники пролетели вокруг знаменитой Телебашни Гуанчжоу, за тысячи километров, Эйфелева башня в Париже также провела световое шоу, посвященное празднованию китайского Нового года. Ди-джеи вместе с музыкантами из Китая и Франции также представили музыкальное шоу в Гранд Дворце в Париже.

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Телебашня засияла еще до начала Фестиваля весны в понедельник. К потрясающему световому шоу было привлечено более 700 светильников и 30 лазерных ламп, оно сопровождалось народной музыкой.

Кроме сияющей на фоне горизонта города Телебашни Гуанчжоу, известной среди китайских веб-пользователей как "стройная талия", в световом шоу были задействованы городская площадь, высотные здания и мосты вдоль реки Чжуцзян, что придавало праздничную атмосферу.