У Китаї відкрився літак-ресторан
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У китайському місті Ухань відкрили ресторан у справжньому літаку, передає УНН з посиланням на Deutsche Wellle.
“Я відкрив ресторан не заради прибутку. Передусім я хотів втілити в життя свою мрію”, — сказав власник ресторану Лі Лан.
При вході в ресторан кожен клієнт проходить реєстрацію, отримує квиток. При вході в ресторан клієнтів зустрічають стюардеси.
Середня ціна за обід у лайнері становить понад 50 доларів.
Зазначимо, що вартість самого проекту — 5 мільйонів доларів.