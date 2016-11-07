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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 22921 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 46628 перегляди

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2 квітня, 10:44 • 201652 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 196968 перегляди

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У Китаї відкрився літак-ресторан

У Китаї відкрився літак-ресторан

Київ • УНН

 • 11610 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. У китайському місті Ухань відкрили ресторан у справжньому літаку, передає УНН з посиланням на Deutsche Wellle.

“Я відкрив ресторан не заради прибутку. Передусім я хотів втілити в життя свою мрію”, — сказав власник ресторану Лі Лан.

При вході в ресторан кожен клієнт проходить реєстрацію, отримує квиток. При вході в ресторан клієнтів зустрічають стюардеси.

Середня ціна за обід у лайнері становить понад 50 доларів.

Зазначимо, що вартість самого проекту — 5 мільйонів доларів.

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