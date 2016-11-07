В Китае открылся самолет-ресторан
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В китайском городе Ухань открыли ресторан в настоящем самолете, передает УНН со ссылкой на Deutsche Wellle .
"Я открыл ресторан не ради прибыли. Прежде всего я хотел воплотить в жизнь свою мечту ", - сказал владелец ресторана Ли Лан.
При входе в ресторан каждый клиент проходит регистрацию, получает билет. При входе в ресторан клиентов встречают стюардессы.
Средняя цена за обед в лайнере составляет более 50 долларов.
Отметим, что стоимость самого проекта - 5 000 000 долларов.