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15 марта, 19:03 • 113321 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161147 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134705 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127440 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111156 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104635 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100884 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 132829 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 131077 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127749 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Китае открылся самолет-ресторан

В Китае открылся самолет-ресторан

Киев • УНН

 • 11609 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В китайском городе Ухань открыли ресторан в настоящем самолете, передает УНН со ссылкой на Deutsche Wellle .

"Я открыл ресторан не ради прибыли. Прежде всего я хотел воплотить в жизнь свою мечту ", - сказал владелец ресторана Ли Лан.

При входе в ресторан каждый клиент проходит регистрацию, получает билет. При входе в ресторан клиентов встречают стюардессы.

Средняя цена за обед в лайнере составляет более 50 долларов.

Отметим, что стоимость самого проекта - 5 000 000 долларов.

Украинские Национальные Новости

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