В Китае открылся самолет-ресторан

"Я открыл ресторан не ради прибыли. Прежде всего я хотел воплотить в жизнь свою мечту ", - сказал владелец ресторана Ли Лан.

При входе в ресторан каждый клиент проходит регистрацию, получает билет. При входе в ресторан клиентов встречают стюардессы.

Средняя цена за обед в лайнере составляет более 50 долларов.

Отметим, что стоимость самого проекта - 5 000 000 долларов.