У Китаї третій день не можуть загасити масштабну лісову пожежу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У Китаї третій день не можуть загасити масштабну лісову пожежу, передає УНН з посиланням на Xinhua.
Зазначається, що загоряння зафіксували в автономному регіоні Внутрішня Монголія на півночі Китаю ще 19 червня.
Пожежникам вдалося локалізувати пожежу в східному та північному напрямках, на західному і південному напрямкам ліквідувати пожежу не можуть через складний ландшафт та щільна рослинність.
Згідно з прогнозами місцевих синоптиків, значних опадів у регіоні найближчим часом не буде.
Для гасіння пожежі вже залучили понад 4300 пожежників, лісників і добровольців, також влада створила спеціальний командний центр.
Як повідомляв УНН, з початку року стихійні лиха в Китаї забрали майже 90 життів.