В Китае третий день не могут потушить масштабный лесной пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В Китае третий день не могут потушить масштабный лесной пожар, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
Отмечается, что возгорание зафиксировали в автономном регионе Внутренняя Монголия на севере Китая еще 19 июня.
Пожарным удалось локализовать пожар в восточном и северном направлениях, на западном и южном направлениям ликвидировать пожар не могут из-за сложного ландшафта и плотной растительности.
Согласно прогнозам местных синоптиков, значительных осадков в регионе в ближайшее время не будет.
Для тушения пожара уже привлекли более 4300 пожарных, лесников и добровольцев, а также власть создала специальный командный центр.
Как сообщал УНН, с начала года стихийные бедствия в Китае унесли почти 90 жизней.