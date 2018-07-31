У Китаї температура повітря прогрілася до 39 градусів

За повідомленням Національного метеорологічного центру (НМЦ- ред.) КНР, в багатьох регіонах Китаю, включаючи провінції Ляонін, Цзілінь, Хубей, місто Чунцин, а також Синьцзян-Уйгурський автономний район і Внутрішню Монголію, температура повітря піднялася до 37-39 градусів Цельсія.



Вівторок став 18-м днем ​​поспіль, коли НМЦ оновив "жовте" попередження про високу температуру.



У провінції Ляонін на північному сході Китаю, де люди звикли до прохолодної погоди влітку, спека стала головною темою обговорення в інтернеті. Провінційний центр моніторингу метеорологічних лих у вівторок вранці оголосив "помаранчеве" попередження про підвищення температури.



Кавуни та морозиво перетворилися в предмети першої необхідності, а продажу кондиціонерів різко зросли.



"У нас близько 8000 невиконаних замовлень на установку кондиціонерів, і нові замовлення почнуть прийматися через п'ять днів", - розповів продавець в місті Шеньян.



За словами офіцера дорожньої поліції Гао Ін, вона використовувала цілу упаковку сонцезахисного крему всього за десять днів.



Фахівці з Ляонінского метеорологічного товариства пояснюють нинішню спеку тим, що в цьому місяці Західний Тихоокеанський субтропічний антициклон занадто рано перемістився на північ на більш високу широту, що викликало аномально високі температури в північно-східних районах і навіть вплинуло на погоду в Росії і деяких північних країнах.



За прогнозом НМЦ, спека на півночі і північному сході Китаю продовжиться до 6 серпня.



Центр рекомендував населенню скоротити час перебування на відкритому повітрі і закликав місцеву владу вжити заходів щодо запобігання пожежам, які можуть виникнути через підвищення навантаження на електромережі.



У Китаї діє трирівнева система попереджень про високі температури, в якій рівень небезпеки в порядку убування позначається червоним, помаранчевим і жовтим кольорами.



Нагадаємо, сьогодні термометри на заході Польщі покажуть +32 градуси тепла. Погода б'є всі рекорди. Африканська температура збережеться до п'ятниці.