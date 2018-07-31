У Китаї температура повітря прогрілася до 39 градусів

ukru
Ексклюзив
17:08 • 41944 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 79896 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 84167 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 110856 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 92099 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 114884 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 156506 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189129 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 288407 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167108 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3 м/с
82 %
751 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 105425 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 99077 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 50791 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 41718 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

16:44 • 54496 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 110856 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 157580 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 288407 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 219352 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 245986 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 22955 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 41718 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 50791 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 51626 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 65957 перегляди
Актуальне
У Китаї температура повітря прогрілася до 39 градусів

У Китаї температура повітря прогрілася до 39 градусів

Київ • УНН

 • 7769 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Спека, яка накрила більшу частину території Китаю змусила деякі райони країни оголосити попередження про високі температури. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

За повідомленням Національного метеорологічного центру (НМЦ- ред.) КНР, в багатьох регіонах Китаю, включаючи провінції Ляонін, Цзілінь, Хубей, місто Чунцин, а також Синьцзян-Уйгурський автономний район і Внутрішню Монголію, температура повітря піднялася до 37-39 градусів Цельсія.

Вівторок став 18-м днем ​​поспіль, коли НМЦ оновив "жовте" попередження про високу температуру.

У провінції Ляонін на північному сході Китаю, де люди звикли до прохолодної погоди влітку, спека стала головною темою обговорення в інтернеті. Провінційний центр моніторингу метеорологічних лих у вівторок вранці оголосив "помаранчеве" попередження про підвищення температури.

Кавуни та морозиво перетворилися в предмети першої необхідності, а продажу кондиціонерів різко зросли.

"У нас близько 8000 невиконаних замовлень на установку кондиціонерів, і нові замовлення почнуть прийматися через п'ять днів", - розповів продавець в місті Шеньян.

За словами офіцера дорожньої поліції Гао Ін, вона використовувала цілу упаковку сонцезахисного крему всього за десять днів.

Фахівці з Ляонінского метеорологічного товариства пояснюють нинішню спеку тим, що в цьому місяці Західний Тихоокеанський субтропічний антициклон занадто рано перемістився на північ на більш високу широту, що викликало аномально високі температури в північно-східних районах і навіть вплинуло на погоду в Росії і деяких північних країнах.

За прогнозом НМЦ, спека на півночі і північному сході Китаю продовжиться до 6 серпня.

Центр рекомендував населенню скоротити час перебування на відкритому повітрі і закликав місцеву владу вжити заходів щодо запобігання пожежам, які можуть виникнути через підвищення навантаження на електромережі.

У Китаї діє трирівнева система попереджень про високі температури, в якій рівень небезпеки в порядку убування позначається червоним, помаранчевим і жовтим кольорами.

Нагадаємо, сьогодні термометри на заході Польщі покажуть +32 градуси тепла. Погода б'є всі рекорди. Африканська температура збережеться до п'ятниці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.38
Bitcoin
$87,889.60
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,052.00
Ethereum
$2,064.97