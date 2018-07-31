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В Китае температура воздуха прогрелась до 39 градусов

В Китае температура воздуха прогрелась до 39 градусов

Киев  •  УНН

 • 7769 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Накрывшая большую часть территории Китая жара заставила некоторые районы страны объявить предупреждения о высоких температурах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

По сообщению Национального метеорологического центра (НМЦ- ред.) КНР, во многих регионах Китая, включая провинции Ляонин, Цзилинь, Хубэй, город Чунцин, а также Синьцзян-Уйгурский автономный район и Внутреннюю Монголию, температура воздуха поднялась до 37-39 градусов Цельсия.

Вторник стал 18-м днем подряд, когда НМЦ обновил "желтое" предупреждение о высокой температуре.

В провинции Ляонин на северо-востоке Китая, где люди привыкли к прохладной погоде летом, жара стала главной темой обсуждения в интернете. Провинциальный центр мониторинга метеорологических бедствий во вторник утром объявил "оранжевое" предупреждение о повышении температуры.

Арбузы и мороженое превратились в предметы первой необходимости, а продажи кондиционеров резко возросли.

"У нас порядка 8000 невыполненных заказов на установку кондиционеров, и новые заказы начнут приниматься через пять дней", - рассказал продавец в городе Шэньян.

По словам офицера дорожной полиции Гао Ин, она использовала целую упаковку солнцезащитного крема всего за десять дней.

Специалисты из Ляонинского метеорологического общества объясняют нынешнюю жару тем, что в этом месяце Западный Тихоокеанский субтропический антициклон слишком рано переместился на север на более высокую широту, что вызвало аномально высокие температуры в северо-восточных районах и даже повлияло на погоду в России и некоторых северных странах.

По прогнозу НМЦ, жара на севере и северо-востоке Китая продолжится до 6 августа.

Центр рекомендовал населению сократить время пребывания на открытом воздухе и призвал местные власти принять меры по предупреждению пожаров, которые могут возникнуть из-за повышения нагрузки на электросети.

В Китае действует трехуровневая система предупреждений о высоких температурах, в которой уровень опасности в порядке убывания обозначается красным, оранжевым и желтым цветами.

Напомним, сегодня термометры на западе Польши покажут 32 градуса тепла. Погода бьет все рекорды. Африканская температура сохранится до пятницы.

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