Польшу накрыла тропическая жара

Польский гидрометеорологический институт опубликовал предупреждение в связи исключительно высокой температурой воздуха и грозами, и бурями, которые сопровождают жару.

Врачи советуют избегать солнца и пить много воды.



Напомним, польский гидрометеорологический институт предупреждает: ближайшие дни в Польше будут жаркие. Жара будет сопровождаться бурями и грозами.

Для всей Польши метеорологи выдали предупреждение второго уровня об опасности возникновения пожаров.