Польшу накрыла тропическая жара
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Сегодня термометры на западе Польши покажут 32 градуса тепла. Погода бьет все рекорды. Африканская температура сохранится до пятницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Польский гидрометеорологический институт опубликовал предупреждение в связи исключительно высокой температурой воздуха и грозами, и бурями, которые сопровождают жару.
Врачи советуют избегать солнца и пить много воды.
Напомним, польский гидрометеорологический институт предупреждает: ближайшие дни в Польше будут жаркие. Жара будет сопровождаться бурями и грозами.
Для всей Польши метеорологи выдали предупреждение второго уровня об опасности возникновения пожаров.