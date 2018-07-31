Польщу накрила тропічна спека
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Сьогодні термометри на заході Польщі покажуть +32 градуси тепла. Погода б’є усі рекорди. Африканська температура утримається до п’ятниці. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".
Польський гідрометеорологічний інститут опублікував попередження у зв’язку винятково високою температурою повітря та грозами і бурями, які супроводжують спеку.
Лікарі радять уникати сонця і пити багато води.
Нагадаємо, польський гідрометеорологічний інститут попереджає: найближчі дні у Польщі будуть спекотні. Спека супроводжуватиметься бурями та грозами.
Для усієї Польщі метеорологи видали попередження другого рівня стосовно небезпеки виникнення пожеж.