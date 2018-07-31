Польщу накрила тропічна спека

Польський гідрометеорологічний інститут опублікував попередження у зв’язку винятково високою температурою повітря та грозами і бурями, які супроводжують спеку.

Лікарі радять уникати сонця і пити багато води.



Нагадаємо, польський гідрометеорологічний інститут попереджає: найближчі дні у Польщі будуть спекотні. Спека супроводжуватиметься бурями та грозами.

Для усієї Польщі метеорологи видали попередження другого рівня стосовно небезпеки виникнення пожеж.