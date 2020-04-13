У Кіровоградській області повісилася школярка
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Малій Висці на Кіровоградщині 11-класниця вчинила самогубство вчора, 12 квітня. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Як повідомило джерело, дівчина повісилася.
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Інформацію за цим фактом внесли до ЄРДР за ст. 115 ККУ з приміткою “самогубство”.
Нагадаємо, в Івано-Франківську студент покінчив життя самогубством.