У Кіровоградській області повісилася школярка

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Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Малій Висці на Кіровоградщині 11-класниця вчинила самогубство вчора, 12 квітня. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.

Як повідомило джерело, дівчина повісилася.

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Інформацію за цим фактом внесли до ЄРДР за ст. 115 ККУ з приміткою “самогубство”.

Нагадаємо, в Івано-Франківську студент покінчив життя самогубством.

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