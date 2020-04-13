В Кировоградской области повесилась школьница
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Малой Виске на Кировоградщине 11-классница покончила с собой вчера, 12 апреля. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.
Как сообщил источник, девушка повесилась.
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Информацию по данному факту внесли в ЕРДР по ст. 115 УК с пометкой "самоубийство".
Напомним, в Ивано-Франковске студент покончил жизнь самоубийством.