У Хорватії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Хорватії стався потужний землетрус, який пошкодив будівлі та спричинив паніку серед населення. Кількість жертв ще не порахували. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP News.
“Сильний землетрус сколихнув Хорватію та її столицю в неділю, спричинивши збитки та паніку. Повідомлялося про деякі жертви”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що землетрус стався магнітудою 5,3 і вразив широку територію на північ від столиці Загреба, о 6:23 ранку у неділю.
“У Загребі багато будівель тріснуло, стіни та дахи були пошкоджені. Вулиці міста були засмічені сміттям. Бетонні плити впали на машини, а димоходи висадилися перед входами”, - йдеться у повідомленні.
У свою чергу чиновники заявили, що були травми, але інших негайних деталей не повідомили. Окрім того, землетрус завдав часткового блокування столиці через поширення коронавірусу. Людям казали уникати громадських площ, таких як парки та сквери, але вони не мали вибору, оскільки вибігали зі своїх квартир. Населенню дозволили бути разом до п’яти осіб і триматися на відстані.
Нагадаємо, у Греції стався землетрус магнітудою 5,6.