В Хорватии произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Хорватии произошло мощное землетрясение, которое повредило здания и вызвало панику среди населения. Число жертв еще не посчитали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP News.
"Сильное землетрясение всколыхнуло Хорватию и ее столицу в воскресенье, вызвав убытки и панику. Сообщалось о некоторых жертвах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что землетрясение произошло магнитудой 5,3 и поразило широкую территорию к северу от столицы Загреба, в 6:23 утра в воскресенье.
"В Загребе много зданий треснуло, стены и крыши были повреждены. Улицы города были засорены мусором. Бетонные плиты упали на машины, а дымоходы высадились перед входами", - говорится в сообщении.
В свою очередь чиновники заявили, что были травмы, но других неотложных деталей не сообщили. Кроме того, землетрясение стало причиной частичного блокирования столицы из-за распространения коронавируса. Людям говорили избегать общественных площадей, таких как парки и скверы, но они не имели выбора, поскольку выбегали из своих квартир. Населению разрешили быть вместе до пяти человек и держаться на расстоянии.
Напомним, в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,6.