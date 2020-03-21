У Греції стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Греції стався землетрус магнітудою 5,6. Про це повідомляє УНН з посиланням на сейсмологічну лабораторію Афінського університету і Athens News Agency.
Землетрус стався о 2:49. Його епіцентр знаходився в 14 кілометрах на північний схід від міста Паргу, а вогнище розташовувалося в 10 км під землею. Майже за три години до цього там стався землетрус магнітудою 4,3.
Поштовхи відчувалися в Теспротія, Превезе, Яніні, Арте, на Корфу і в інших регіонах країни.
Нагадаємо, біля берегів Каліфорнії стався потужний землетрус.