В Греции произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сейсмологическую лабораторию Афинского университета и Athens News Agency.
Землетрясение произошло в 2:49. Его эпицентр находился в 14 километрах к северо-востоку от города Парга, а очаг располагался в 10 км под землей. Почти за три часа до этого там произошло землетрясение магнитудой 4,3.
Толчки ощущались в Теспротии, Превезе, Янине, Арте, на Корфу и в других регионах страны.
Напомним, У берегов Калифорнии произошло мощное землетрясение.