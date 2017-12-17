У Хмельницьку горів речовий ринок
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Вночі о 00:38 до ДСНС України у Хмельницькій області надійшло повідомлення про пожежу на території ринку “Привоз” на вул. Львівське шосе в м. Хмельницький, перехожий помітив задимлення в одній із споруд, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
“По прибуттю на місце пожежі, рятувальниками встановлено, що горить споруда громадського харчування „Шашлична“ із поряд розташованим підсобним приміщенням на площі 170 кв.м. Існує загроза поширення вогню на поряд розташовані кіоски роздрібної торгівлі,” — йдеться в повідомленні.
Працівників ДСНС пожежу вдалося ліквідувати на початковій стадії розвитку, від вогню було врятовано сусідні кіоски.
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До ліквідації пожежі були задіяні 21 чоловік особового складу на 6 одиницях пожежної та спеціальної техніки.
Пожежу локалізовано о 01:04 та ліквідовано о 01:30.
Зазначають, що внаслідок пожежі вогнем знищено частина товару, пошкоджено кіоск та споруду громадського харчування.
Причину пожежі наразі встановлюють експерти.
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