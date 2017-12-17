В Хмельницком горел вещевой рынок
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Ночью в 00:38 в ГСЧС Украины в Хмельницкой области поступило сообщение о пожаре на территории рынка "Привоз" на ул. Львовское шоссе в м. Хмельницький, прохожий заметил задымление в одном из сооружений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По прибытию на место пожара, спасатели установлено, что горит здание общественного питания "Шашлычная" с рядом расположенным подсобным помещением на площади 170 кв.м. Существует угроза распространения огня на рядом расположенные киоски розничной торговли", - говорится в сообщении.
Работников ГСЧС пожар удалось ликвидировать в начальной стадии развития, от огня были спасены соседние киоски.
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К ликвидации пожара были задействованы 21 человек личного состава на 6 единицах пожарной и специальной техники.
Пожар локализован в 1:04 и ликвидирован в 1:30.
Отмечают, что в результате пожара огнем уничтожено часть товара, повреждены киоск и сооружение общественного питания.
Причину пожара сейчас устанавливают эксперты.
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