У Херсоні стартував ІІІ Відкритий кубок Федерації футболу АР Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Херсоні стартували футбольні матчі у межах турніру ІІІ Відкритий кубок ФФ АР Крим. Як і минулого року, у ньому беруть участь вісім колективів, які на першому етапі розділені на два квартети. Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.
Змагання проводить Федерація футболу АР Крим під егідою ФФУ. Переможцем двох попередніх розіграшів був “Мир” із Горностаївки.
Як зазначають організатори, мета, яку вони переслідують, — допомогти командам у підготовці до весняного циклу офіційних турнірів, сприяти підвищенню якості навчально-тренувальної роботи та спортивної майстерності футболістів.
Загалом же, змагання є частиною масштабного проекту з розвитку футболу в Україні та підтримки переселенців з анексованого Криму та окупованої частини Донбасу, одним з етапів реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту.
У суботу та неділю були зіграні матчі першого туру у групах. 10 березня також відбулося відкриття турніру.
ІІІ Відкритий кубок Федерації футболу АР Крим
09.03.2019
Група “Б”
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- “Енергія” (Нова Каховка) — “Хлібороб” (Нижні Торгаї) — 1:1
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- “Мир” (Горностаївка) — “Кронау” (Високопілля) — 3:0
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10.03.2019
Група “А”
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- “Таврія” (Сімферополь) — “Таврія” (Новотроїцьке) — 1:2
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- “Кристал” (Херсон) — “Дружба” (Новомиколаївка) — 5:1
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