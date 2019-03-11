У Херсоні стартував ІІІ Відкритий кубок Федерації футболу АР Крим

КИЇВ. 11 березня. УНН. У Херсоні стартували футбольні матчі у межах турніру ІІІ Відкритий кубок ФФ АР Крим. Як і минулого року, у ньому беруть участь вісім колективів, які на першому етапі розділені на два квартети. Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.