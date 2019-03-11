В Херсоне стартовал III Открытый кубок Федерации футбола АР Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Херсоне стартовали футбольные матчи в рамках турнира III Открытый кубок ФФ АР Крым. Как и в прошлом году, в нем принимают участие восемь коллективов, которые на первом этапе разделены на два квартета. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.
Соревнования проводит Федерация футбола АР Крым под эгидой ФФУ. Победителем двух предыдущих розыгрышей был "Мир" с Горностаевки.
Как отмечают организаторы, цель, которую они преследуют, - помочь командам в подготовке к весеннему циклу официальных турниров, способствовать повышению качества учебно-тренировочной работы и спортивного мастерства футболистов.
В целом же, соревнования являются частью масштабного проекта по развитию футбола в Украине и поддержке переселенцев из аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса, одним из этапов реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта.
В субботу и воскресенье были сыграны матчи первого тура в группах. 10 марта также состоялось открытие турнира.
III Открытый кубок Федерации футбола АР Крым
09.03.2019
Группа "Б"
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- "Энергия" (Новая Каховка) - "Земледелец" (Нижние Торгаи) - 1:1
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- "Мир" (Горностаевка) - "Кронау" (Высокополье) - 3:0
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10.03.2019
Группа "А"
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- "Таврия" (Симферополь) - "Таврия" (Новотроицк) - 1:2
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- "Кристалл" (Херсон) - "Дружба" (Новониколаевка) - 5:1
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