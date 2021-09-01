У Харкові з'явиться представництво МЗС

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Міністерство закордонних справ України відкриє своє представництво у Харкові. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ, пише УНН.

Цитата

“Ми відкриваємо нове представництво, аби послуги для наших громадян стали більш доступними і якісними... Відтепер мешканцям північно-східних регіонів нашої держави не потрібно буде їхати до Києва або Одеси, аби легалізувати документ чи отримати апостиль”, — заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зокрема, 1 вересня Кабінет Міністрів України схвалив розпорядження про утворення представництва Міністерства закордонних справ України в Харкові.

Як наголосив Кулеба, представництво у Харкові також займатиметься підтримкою місцевого бізнесу — допомагатиме з виходом на зовнішні ринки, а також залучатиме в регіон іноземні інвестиції.

“Представництво МЗС координуватиме міжнародну допомогу населенню в районах, прилеглих до зони російсько-українського збройного конфлікту”, — додав міністр.

Додамо

Під час засідання Кабмін також схвалив проект закону “Про офіційну статистику” та виділив 1 мільярд гривень на оновлення матеріально-технічної бази їдалень та ремонт шкіл.

Також під час засідання прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував можливість для українців подавати документи для реєстрації шлюбу через портал державних послуг “Дія”.

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