У Харкові з'явиться представництво МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Міністерство закордонних справ України відкриє своє представництво у Харкові. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ, пише УНН.
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“Ми відкриваємо нове представництво, аби послуги для наших громадян стали більш доступними і якісними... Відтепер мешканцям північно-східних регіонів нашої держави не потрібно буде їхати до Києва або Одеси, аби легалізувати документ чи отримати апостиль”, — заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Зокрема, 1 вересня Кабінет Міністрів України схвалив розпорядження про утворення представництва Міністерства закордонних справ України в Харкові.
Як наголосив Кулеба, представництво у Харкові також займатиметься підтримкою місцевого бізнесу — допомагатиме з виходом на зовнішні ринки, а також залучатиме в регіон іноземні інвестиції.
“Представництво МЗС координуватиме міжнародну допомогу населенню в районах, прилеглих до зони російсько-українського збройного конфлікту”, — додав міністр.
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Під час засідання Кабмін також схвалив проект закону “Про офіційну статистику” та виділив 1 мільярд гривень на оновлення матеріально-технічної бази їдалень та ремонт шкіл.
Також під час засідання прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував можливість для українців подавати документи для реєстрації шлюбу через портал державних послуг “Дія”.