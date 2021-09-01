В Харькове появится представительство МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Министерство иностранных дел Украины откроет свое представительство в Харькове. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, пишет УНН.
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“Мы открываем представительство, чтобы услуги для наших граждан стали более доступными и качественными... Отныне жителям северо-восточных регионов нашего государства не нужно будет ехать в Киев или Одессу, чтобы легализовать документ или получить апостиль”, — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
В частности, 1 сентября Кабинет Министров Украины одобрил распоряжение о создании представительства Министерства иностранных дел Украины в Киеве.
Как отметил Кулеба, представительство в Харькове также будет заниматься поддержкой местного бизнеса — помогать с выходом на внешние рынки, а также привлекать в регион иностранные инвестиции.
“Представительство МИД будет координировать международную помощь населению в районах, прилегающих к зоне российско-украинского вооруженного конфликта”, — добавил министр.
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Во время заседания Кабмин также одобрил проект закона “Об официальной статистике” и выделил 1 миллиард гривен на обновление материально-технической базы столовых и ремонт школ.
Также во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал возможность для украинцев подавать документы для регистрации брака через портал государственных услуг “Дия”.