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В Харькове появится представительство МИД

В Харькове появится представительство МИД

Киев • УНН

 • 17742 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Министерство иностранных дел Украины откроет свое представительство в Харькове. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел, пишет УНН.

Цитата

“Мы открываем представительство, чтобы услуги для наших граждан стали более доступными и качественными... Отныне жителям северо-восточных регионов нашего государства не нужно будет ехать в Киев или Одессу, чтобы легализовать документ или получить апостиль”, — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В частности, 1 сентября Кабинет Министров Украины одобрил распоряжение о создании представительства Министерства иностранных дел Украины в Киеве.

Как отметил Кулеба, представительство в Харькове также будет заниматься поддержкой местного бизнеса — помогать с выходом на внешние рынки, а также привлекать в регион иностранные инвестиции.

“Представительство МИД будет координировать международную помощь населению в районах, прилегающих к зоне российско-украинского вооруженного конфликта”, — добавил министр.

Добавим

Во время заседания Кабмин также одобрил проект закона “Об официальной статистике” и выделил 1 миллиард гривен на обновление материально-технической базы столовых и ремонт школ.

Также во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал возможность для украинцев подавать документы для регистрации брака через портал государственных услуг “Дия”.

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