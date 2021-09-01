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Мільярд гривень виділили на ремонт шкіл: частина піде на їдальні

Мільярд гривень виділили на ремонт шкіл: частина піде на їдальні

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Кабінет міністрів України виділив 1 мільярд гривень на оновлення матеріально-технічної бази їдалень та ремонт шкіл. Відповідне розпорядження ухвалено під час засідання, передає кореспондент УНН.

Деталі

Зокрема, уряд схвалив розподіл 1 млрд гривень субвенції місцевим бюджетам на реалізацію програми “Спроможна школа для кращих результатів”.

Як повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, регіони отримають кошти на розбудову безбар’єрного простору та організації й забезпечення здорового харчування в закладах освіти.

Зазначається, що програмою передбачений капітальний ремонт шкіл, а також оновлення матеріально-технічної бази їдалень закладів освіти.

З його слів, наразі у співпраці з облдержадміністраціями та народними депутатами погоджено більше ніж 500 проектів, які покликані покращити умови для належного освітнього процесу.

Додамо

Незадовго до свята Першого дзвоника повідомлялося, що понад тисяча закладів загальної освіти України не готові до початку навчального року. Порушення, які були виявлені в ході перевірок, передусім стосуються стану обладнання та харчоблоків, де буде готуватися їжа для дітей. Серед найбільш поширених порушень: недостатня кількість кухонного та столового посуду, відсутність умов для миття рук на харчоблоках і в обідніх залах та ін.

Додамо, Міністерство освіти і науки України дало роз’яснення щодо нового навчального року у школах, зокрема, стосовно організації навчання під час карантину.

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