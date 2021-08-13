В Україні 65% шкіл не готові до початку навчального року
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Більше тисячі закладів загальної освіти України не готові до початку навчального року. Про це за результатами інспекції повідомляють працівники Держпродспоживслужби, передає УНН.
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“З початку серпня спеціалістів Держпродспоживслужби залучено до комісійних обстежень щодо готовності до нового навчального року у 1 791 школах. При цьому порушення були виявлені у 1 174 закладів загальної середньої освіти, тобто у 65%”, — повідомила Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.
Деталі
Порушення, які були виявлені в ході перевірок, в першу чергу стосуються стану обладнання та харчоблоків, де буде готуватися їжа для дітей. Серед найбільш поширених порушень: недостатня кількість кухонного та столового посуду, відсутність умов для миття рук на харчоблоках і в обідніх залах та ін.
Таким чином, у Черкаській області, при перевірці 28 установ загальної середньої освіти, порушення виявлені в 22 з них.
У Чернігівській області фахівці Держпродспоживслужби брали участь в 169 комісійних перевірках установ загальної середньої освіти. У семи установах виявлено порушення, зокрема: недостатня кількість холодильного та технологічного обладнання; недостатня кількість столового та кухонного посуду, необхідність проведення капітального ремонту.
У Києві в 11 закладах загальної середньої освіти протягом тривалого часу не вживаються заходи щодо приведення харчоблоків у відповідність (проведення ремонтних робіт з установкою необхідного технологічного обладнання) в Оболонському районі — 2 школи, Печерському — 1 школа, Подільському — 2 школи, Святошинському — 2 школи, Солом’янському — 3 школи, Шевченківському — 1 школа.
В Київській області мають недостатню матеріально-технічну базу та потребують особливої уваги одинадцять закладів загальної середньої освіти.
В Житомирській області недостатньо забезпечені технологічним та холодильним обладнанням 6% харчоблоків. В недостатній кількості забезпечені столовим та кухонним інвентарем 11% харчоблоків в школах.
Додамо
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що в Україні близько 60% шкіл готові до впровадження реформи шкільного харчування.
Зокрема, Шкарлет заявив, що 1 800 харчоблоків у шкільних їдальнях уже модернізували, ще 110 остаточно отримають субвенцію. Також він додав, що з 1 вересня 2022 року буде контролюватися дотримання усіх санітарних норм.