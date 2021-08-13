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В Україні 65% шкіл не готові до початку навчального року

В Україні 65% шкіл не готові до початку навчального року

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Більше тисячі закладів загальної освіти України не готові до початку навчального року. Про це за результатами інспекції повідомляють працівники Держпродспоживслужби, передає УНН.

Цитата

“З початку серпня спеціалістів Держпродспоживслужби залучено до комісійних обстежень щодо готовності до нового навчального року у 1 791 школах. При цьому порушення були виявлені у 1 174 закладів загальної середньої освіти, тобто у 65%”, — повідомила Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Деталі

Порушення, які були виявлені в ході перевірок, в першу чергу стосуються стану обладнання та харчоблоків, де буде готуватися їжа для дітей. Серед найбільш поширених порушень: недостатня кількість кухонного та столового посуду, відсутність умов для миття рук на харчоблоках і в обідніх залах та ін.

Таким чином, у Черкаській області, при перевірці 28 установ загальної середньої освіти, порушення виявлені в 22 з них.

У Чернігівській області фахівці Держпродспоживслужби брали участь в 169 комісійних перевірках установ загальної середньої освіти. У семи установах виявлено порушення, зокрема: недостатня кількість холодильного та технологічного обладнання; недостатня кількість столового та кухонного посуду, необхідність проведення капітального ремонту.

У Києві в 11 закладах загальної середньої освіти протягом тривалого часу не вживаються заходи щодо приведення харчоблоків у відповідність (проведення ремонтних робіт з установкою необхідного технологічного обладнання) в Оболонському районі — 2 школи, Печерському — 1 школа, Подільському — 2 школи, Святошинському — 2 школи, Солом’янському — 3 школи, Шевченківському — 1 школа.

В Київській області мають недостатню матеріально-технічну базу та потребують особливої уваги одинадцять закладів загальної середньої освіти.

В Житомирській області недостатньо забезпечені технологічним та холодильним обладнанням 6% харчоблоків. В недостатній кількості забезпечені столовим та кухонним інвентарем 11% харчоблоків в школах.

Додамо

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що в Україні близько 60% шкіл готові до впровадження реформи шкільного харчування.

Зокрема, Шкарлет заявив, що 1 800 харчоблоків у шкільних їдальнях уже модернізували, ще 110 остаточно отримають субвенцію. Також він додав, що з 1 вересня 2022 року буде контролюватися дотримання усіх санітарних норм.

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