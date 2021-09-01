Миллиард гривен выделили на ремонт школ: часть пойдет на столовые
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Кабинет министров Украины выделил 1 млрд гривен на обновление материально-технической базы столовых и ремонт школ. Соответствующее распоряжение принято на заседании, передает корреспондент УНН.
Детали
В частности, правительство одобрило распределение 1 млрд гривен субвенции местным бюджетам на реализацию программы "Состоятельная школа для лучших результатов".
Как сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, регионы получат средства на развитие безбарьерного пространства и организации и обеспечения здорового питания в учебных заведениях.
Отмечается, что программой предусмотрен капитальный ремонт школ, а также обновление материально-технической базы столовых учебных заведений.
По его словам, в настоящее время в сотрудничестве с облгосадминистрациями и народными депутатами согласовано более 500 проектов, которые призваны улучшить условия для надлежащего образовательного процесса.
Добавим
Незадолго до праздника Первого звонка сообщалось, что более тысячи учреждений общего образования Украины не готовы к началу учебного года. Нарушения, которые были выявлены в ходе проверок, прежде всего касались состояния оборудования и пищеблоков, где будет готовиться пища для детей. Среди наиболее распространенных нарушений: недостаточное количество кухонной и столовой посуды, отсутствие условий для мытья рук на пищеблоках и в обеденных залах и др.
Добавим, Министерство образования и науки Украины дало разъяснение относительно нового учебного года в школах, в частности по организации обучения во время карантина.