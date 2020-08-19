У Харкові затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Харкові поліція затримала іноземця, який перебував у міжнародному розшуку через організацію вбивства за наймом у 2015 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Харкова.
“У Харкові поліція затримала іноземця, який перебував у міжнародному розшуку. 59-річний громадянин Грузії з липня цього року розшукувався за підозрою в організації вбивства на замовлення. Йому може загрожувати покарання — до 20 років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зловмисник у 2015 році організував вбивство за наймом громадянки 1980 року народження. Причиною особистих неприязних відносин стала відмова жінки від неодноразових пропозицій чоловіка вступити з ним в інтимні відносини та у подальшому — до шлюбу.
“Щоб уникнути покарання, затриманий певний час переховувався на території України. Співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області відповідно до інформації Інтерполу встановили місцезнаходження іноземця та 18 серпня затримали його. На даний час чоловік доставлений до Московського відділу поліції для проведення екстрадиційної перевірки”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Харківщині затримали громадянина Азербайджану, який перебував у міжнародному розшуку через викрадення людини та вимагання грошей.