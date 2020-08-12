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На Харківщині затримано іноземця з бази Інтерпол, який підозрюється у викраденні людини

Київ • УНН

 • 11230 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. На Харківщині затримали громадянина Азербайджану, який перебував у міжнародному розшуку через викрадення людини та вимагання грошей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Департамент карного розшуку ГУНП у Харківській області.

"Управлінням карного розшуку ГУНП в Харківській області із залученням спецпризначенців та спільно з працівниками УСБУ Харківській області за інформацією Інтерполу, встановлено місце знаходження та затримано злочинця, що перебуває в міжнародному розшуку", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що громадянин Азербайджану, діючи у складі організованої злочинної групи, спільно з іншими її учасниками, викрали людину, після чого вимагали в останнього 135 000 доларів США, в обмін на його життя.

Так, затриманому загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку через підозру у вчиненні замовного вбивства у Болгарії.

Українські Національні Новини

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