На Харківщині затримано іноземця з бази Інтерпол, який підозрюється у викраденні людини
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. На Харківщині затримали громадянина Азербайджану, який перебував у міжнародному розшуку через викрадення людини та вимагання грошей. Про це повідомляє УНН із посиланням на Департамент карного розшуку ГУНП у Харківській області.
"Управлінням карного розшуку ГУНП в Харківській області із залученням спецпризначенців та спільно з працівниками УСБУ Харківській області за інформацією Інтерполу, встановлено місце знаходження та затримано злочинця, що перебуває в міжнародному розшуку", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що громадянин Азербайджану, діючи у складі організованої злочинної групи, спільно з іншими її учасниками, викрали людину, після чого вимагали в останнього 135 000 доларів США, в обмін на його життя.
Так, затриманому загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Дніпрі затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку через підозру у вчиненні замовного вбивства у Болгарії.