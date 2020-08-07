У Дніпрі затримали чоловіка, якого шукає Інтерпол через замовне вбивство у Болгарії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Дніпрі затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку через підозру у вчиненні замовного вбивства у Болгарії. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу Національної поліції України.
"Під час проведення заходів по розшуку осіб, що переховуються від органів досудового розслідування оперативники встановили місце знаходження чоловіка, який перебуває у міжнародному розшуку. За вчинення замовного вбивства на території Болгарії у 2016 році 35-ти річний чоловік був оголошений у розшук. Аби не потрапити у поле зору правоохоронців, зловмисник використовував документи, видані на іншу особу", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що у четвер, 6 серпня, оперативники разом зі слідчими Соборного відділу поліції, полку поліції особливого призначення та за підтримки патрульної поліції затримали розшукуваного.
В його автомобілі правоохоронці вилучили зброю та набої до неї, документи на ім’я іншої особи, але з фотографією зловмисника. Походження та підстави отримання вилучених документів будуть встановлюватися правоохоронцями. Тривають слідчі дії, особа перевіряється на причетність до вчинення тяжких злочинів на території України.
"З метою подальшої комунікації з іноземними колегами про затримання розшукуваної особи поліцейські вже повідомили Інтрепол", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, досудове розслідування замовного вбивства бізнесмена у Княжичах завершено, замовник та виконавці постануть перед судом.