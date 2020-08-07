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В Днепре задержали мужчину, которого ищет Интерпол из-за заказного убийства в Болгарии

В Днепре задержали мужчину, которого ищет Интерпол из-за заказного убийства в Болгарии

Киев  •  УНН

 • 10507 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В Днепре задержали мужчину, который находился в международном розыске по подозрению в совершении заказного убийства в Болгарии. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"Во время проведения мероприятий по розыску лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования оперативники установили место нахождения мужчины, который находится в международном розыске. За совершение заказного убийства на территории Болгарии в 2016 году 35-летний мужчина был объявлен в розыск. Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, злоумышленник использовал документы, выданные на другое лицо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в четверг, 6 августа, оперативники вместе со следователями Соборного отдела полиции, полка полиции особого назначения и при поддержке патрульной полиции задержали разыскиваемого.

В его автомобиле правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, документы на имя другого лица, но с фотографией злоумышленника. Происхождение и основания получения изъятых документов будут устанавливаться правоохранителями. Продолжаются следственные действия, лицо проверяется на причастность к совершению тяжких преступлений на территории Украины.

"С целью дальнейшей коммуникации с иностранными коллегами о задержании разыскиваемого лица полицейские уже сообщили Интрепол", - добавляется в сообщении.

Напомним, досудебное расследование заказного убийства бизнесмена в Княжичах завершено, заказчик и исполнители предстанут перед судом.

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