В Днепре задержали мужчину, которого ищет Интерпол из-за заказного убийства в Болгарии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Днепре задержали мужчину, который находился в международном розыске по подозрению в совершении заказного убийства в Болгарии. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-службу Национальной полиции Украины.
"Во время проведения мероприятий по розыску лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования оперативники установили место нахождения мужчины, который находится в международном розыске. За совершение заказного убийства на территории Болгарии в 2016 году 35-летний мужчина был объявлен в розыск. Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, злоумышленник использовал документы, выданные на другое лицо", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в четверг, 6 августа, оперативники вместе со следователями Соборного отдела полиции, полка полиции особого назначения и при поддержке патрульной полиции задержали разыскиваемого.
В его автомобиле правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, документы на имя другого лица, но с фотографией злоумышленника. Происхождение и основания получения изъятых документов будут устанавливаться правоохранителями. Продолжаются следственные действия, лицо проверяется на причастность к совершению тяжких преступлений на территории Украины.
"С целью дальнейшей коммуникации с иностранными коллегами о задержании разыскиваемого лица полицейские уже сообщили Интрепол", - добавляется в сообщении.
Напомним, досудебное расследование заказного убийства бизнесмена в Княжичах завершено, заказчик и исполнители предстанут перед судом.